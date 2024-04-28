شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مناطق تسجل أعلى كميات أمطار في المملكة خلال يوم والان نبدء بالتفاصيل

أمطار مكة

أمطار عسير

أمطار المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - شهد أمس السبت هطول كميات متفاوتة من الأمطار على مختلف مناطق المملكة.وسجلت مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة أعلى كميات هطول أمطار على مستوى المملكة منذ صباح أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد.سجلت 16 محطة في مكة المكرمة منذ صباح أمس هطول أمطار غزيرة، وهي : الشرائع والعمرة وعرفات ومنى والحرم المنطقة المركزية والحرم أجياد والحرم الغزة وجامعة الملك عبدالله ومطار الطائف الدولي والطائف والطائف-الهدا والطائف-طريق الكر والطائف-الشفا وميسان ورنيه.وكانت محطة الطائف-الشفا هي الأعلى في تسجيل كميات الامطار إذ سجلت 66.8 ملم من المطر.سجلت 12 محطة في عسير منذ صباح أمس هطول أمطار غزيرة، وهي: مطار أبها وأبها-المركز الوطني للأرصاد بالسودة وأبها-السودة وأبها-شعار وأبها-الشعف وأبها- بلحمر وقاعدة خميس مشيط وطريب-المضة وسراة عبيدة وتنومة وبيشة-صمخ وبيشة-النقيع.وكانت محطة أبها-بلحمر هي الأعلى في تسجيل كميات الامطار إذ سجلت 45.8 ملم من المطر.سجلت 12 محطة في المدينة المنورة منذ صباح أمس هطول أمطار غزيرة، وهي: مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والمدينة المنورة- الحرم النبوي ومطار العلا والمدينة المنورة- حي سلطانة ووادي الفرع- اليتمة والمدينة المنورة-الضميرية والمدينة المنورة- المندسة والمدينة المنورة-الصويدرة والمهد ووادي الفرع والحناكية-الحسو والعلا.وكانت محطة المدينة المنورة-الضميرية هي الأعلى في تسجيل كميات الامطار إذ سجلت 31.6 ملم من المطر.