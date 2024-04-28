شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر في 6 مناطق.. أمطار غزيرة ورياح شديدة والان نبدء بالتفاصيل

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #المدينة_المنورة.

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/nVu6B4d4qf — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 28, 2024

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #الباحة.

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/kv1k7JrFW7 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 28, 2024



طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، وهيئة الدفاع المدني إذارات باللون الأحمر في عدة مناطق من أمطار غزيرة.وشملت الإنذارات مناطق حائل وعسير والباحة ونجران ومكة المكرمة، والميدنة المنورة.ويشمل الإنذار عدة تأثيرات مناخبة مصاحبة في المناطق المذكورة، وهي الرياح شديدة السرعة، والانعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول ولصواعق الرعدية. This is a Twitter Status يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة This is a Twitter Status.ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)This is a Twitter Status يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة This is a Twitter Status.ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على عدد من المناطق اليوم.وبين أن هذا الطقس يشمل أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).