جاء ذلك وفقا لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2023، إذ بلغ إجمالي الشبكات في كافة المناطق 5.094.036.26 مترًا.
أطوال لعبارات صندوقية بالمتر الطولي
مكة المكرمة
294.680
المدينة المنورة
24.621
الرياض
354.489
الشرقية
614
عسير
145.782
القصيم
78.422
جازان
24.501
الجوف
1602
تبوك
26.342
حائل
48.039
الحدود الشمالية
11.397
الباحة
18.032
نجران
30.664
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية والقصيم تتصدران شبكات التصريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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