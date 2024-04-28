شكرا لمتابعة خبر عن طفلة من كندا تبكي لقرب نهاية زيارتها للمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دخلت طفلة صغيرة قادمة من كندا في نوبة بكاء عندما علمت أن زيارتها مع أسرتها في المملكة ستنتهي قريبا.

وكانت الطفلة وشقيقها في البداية يرفضان البقاء في المملكة لشدة درجة الحرارة بها لكن بعض مرور عدة أيام أحب الطفلان البقاء في المملكة.

وعندما علمت الطفلة أن زيارتهم للمملكة ستنتهي قريبا بكت وأكدت أنها تريد البقاء في المملكة لأنها أحبت المملكة وترفض المغادرة إلى كندا.