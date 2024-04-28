شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من مايو.. تشغيل رحلات منتظمة بين المملكة والصين والان نبدء بالتفاصيل

زيادة الربط الجوي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تصريحها للخطوط الجوية الصينية ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين الصين والملمكة.وبينت أن الرحلات بين بكين والرياض ستبدأ من 6 مايو 2024 بواقع 3 رحلات أسبوعية، وستزيد إلى 7 رحلات بدءًا من 2 يوليو المقبل.وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تعزيز الربط الجوي بين المملكة والصين.قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إن هيئة الطيران المدني، تسعى للتأكيد على دور المملكة الرائد في مجال الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط.هذا إلى جانب زيادة نطاق الربط الجوي للمملكة على مستوى العالم عبر 29 مطارًا، ومضاعفة أعداد المسافرين، لتكون المملكة مركزًا رائدًا للشحن والخدمات اللوجستية.علاوة على تعزيز الجهود الرامية لرفع ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المعنية بقطاع النقل الجوي.