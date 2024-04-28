شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الشيخ سليمان الرشيد (أم عبد العزيز) إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة بنت عبد الله الرشيد (أم عبد العزيز) رحمها الله، حرم الشيخ سليمان بن محمد الرشيد ووالدة ( عبد العزيز وعبد الرحمن وعلي وفهد).

وسوف تقام الصلاة عليها إن شاء الله في جامع الفرقان بالدمام، بعد صلاة العصر غدا يوم الاثنين 20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل 2024م وسوف يوارى جثمانها الثرى في مقبرة الدمام.

وتقبل التعازي للرجال والنساء في منزل سليمان بن محمد الرشيد يرحمه الله، بحي المريكبات بالدمام من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

و"اليوم" التي آلمها النبأ تتقدم إلى أبناء وبنات وأحفاد الشيخ سليمان الرشيد بأحرّ التعازي والمواساة سائلين الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"