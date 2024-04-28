شكرا لقرائتكم خبر شاشات تفاعلية لدعم برامج التوعية في المحميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في معرض أسبوع البيئة 2024 بنسخته الخامسة تحت شعار «تعرف بيئتك»، بهدف رفع الوعي بالقضايا البيئة لدى المجتمع، والتوعية بأبرز المكونات الطبيعية لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في المعرض عددا من أنواع الشتلات والنباتات في محمية الملك خالد الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، إضافة إلى شاشات تفاعلية توضح الخرائط الجغرافية للمحميتين ومساحتهما وأبرز المعالم الجيولوجية والأودية والفياض والروضات، إلى جانب المنتجات التوعوية لحملة هذي أرضك.

وتؤكد الهيئة حرصها على رفع الوعي البيئي الذي يؤثر إيجابا على العادات والممارسات البيئية للمجتمع مما يسهم في بناء حس المسؤولية المجتمعية حيال الاهتمام بالبيئة، والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.