شاشات تفاعلية لدعم برامج التوعية في المحميات

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وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في المعرض عددا من أنواع الشتلات والنباتات في محمية الملك خالد الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، إضافة إلى شاشات تفاعلية توضح الخرائط الجغرافية للمحميتين ومساحتهما وأبرز المعالم الجيولوجية والأودية والفياض والروضات، إلى جانب المنتجات التوعوية لحملة هذي أرضك.
وتؤكد الهيئة حرصها على رفع الوعي البيئي الذي يؤثر إيجابا على العادات والممارسات البيئية للمجتمع مما يسهم في بناء حس المسؤولية المجتمعية حيال الاهتمام بالبيئة، والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
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