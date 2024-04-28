إنشاء ركائز اصطناعية لزراعة مستعمرات مرجانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية أنه سيتم قريبا البدء في عملية تقييم المواد المطبوعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء ركائز اصطناعية لزراعة مستعمرات مرجانية كبيرة.

واشارت إلى أن ذلك سيمكنها من تنمية شعب مرجانية صغيرة ذات قيمة عالية لدعم وفرة الحياة البحرية.

واقامت عرضا خاصا للفيلم الوثائقي «تحت سطح البحر.. كفاح من أجل الشعب المرجانية» الذي أنتجته بالتعاون مع إحدى شركات الإعلام والترفيه العالمية الرائدة في مدينة جدة.

ويركز الفيلم بشكلٍ خاص على الشعب المرجانية في البحر الأحمر التي تعتبر من أكثر الشعب المرجانية جمالاً وتنوعا على مستوى العالم، فيما يتم حاليا عرض الفيلم الوثائقي على قناة «ديسكفري» العالمية في نحو 131 دولة حول العالم.

ويكمن جوهر الفيلم حول الشعب المرجانية التي لم تستكشف بعد على امتداد ساحل البحر الأحمر، بغرض إظهار تنوعها البيولوجي الفريد ودورها المهم في دعم النظام البيئي العالمي.

وكانت الشركة أطلقت مؤخرا مشروع مشتل المرجان التجريبي، والذي شمل مراقبة نحو 300 موقع للشعب المرجانية واختبار تقنيات زراعة المرجان، وإنشاء العديد من المشاتل البحرية العائمة لغرض الحفاظ على أعداد صغيرة من الشعب المرجانية التي تم إنقاذها وتنميتها، وبلغت نسبة نجاح هذه الجهود نحو 97%؛ حيث حرصت «البحر الأحمر الدولية» على استخدام أحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة الغطاء المرجاني، بما يضمن استخدام الروبوتات واتباع نهج التعلم الآلي، حيث يتم ذلك من خلال التقاط صور ثلاثية الأبعاد، ومن ثم تجميعها معا في توأم رقمي.

ويتيح هذا للعلماء تحديد أي أحداث سلبية محتملة والاستجابة لها وحلها بسرعة فائقة، مثل ابيضاض المرجان وظهور الأنواع الغازية.

جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية: