شكرا لقرائتكم خبر عن سيول وصواعق رعدية.. "الأرصاد" تحذر من طقس الرياض والدمام والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - حذرت إدارة الأزمات والكوارث بالمركز الوطني للأرصاد، من أمطار غزيرة ونشاط في الرياح الهابطة على مدينتا الرياض والدمام، الثلاثاء والأربعاء المقبلين.وأوضح المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الأحد، أن التأثيرات المصاحبة تشمل جريان السيول وتساقط البرد وصواعق رعدية وانعدام الرؤية الأفقية.وأوصى المركز باتخاذ الإجراءات الوقائية والابتعاد عن الأماكن الخطرة، ومتابعة تقارير الطقس الصادرة عن المركز واتباع إرشادات الجهات المعنية.