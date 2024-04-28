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سيول وصواعق رعدية.. "الأرصاد" تحذر من طقس الرياض والدمام

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت إدارة الأزمات والكوارث بالمركز الوطني للأرصاد، من أمطار غزيرة ونشاط في الرياح الهابطة على مدينتا الرياض والدمام، الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وأوضح المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الأحد، أن التأثيرات المصاحبة تشمل جريان السيول وتساقط البرد وصواعق رعدية وانعدام الرؤية الأفقية.

طقس

وأوصى المركز باتخاذ الإجراءات الوقائية والابتعاد عن الأماكن الخطرة، ومتابعة تقارير الطقس الصادرة عن المركز واتباع إرشادات الجهات المعنية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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