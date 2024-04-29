شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الجمعة.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

مكة المكرمة والرياض

#الدفاع_المدني : استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الإثنين حتى الجمعة المقبل.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/8BoqikW8OQ — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 28, 2024

أمطار متوسطة إلى غزيرة

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.يأتي ذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وخليص والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة وجدة ورابغ والليث والقنفذة. This is a Twitter Status : استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الإثنين حتى الجمعة المقبل.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)وكذلك منطقة الرياض، لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية وضرما والدرعية والحريق وحوطة بني تميم والخرج والأفلاج وحريملاء وعفيف والدوادمي ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق والقويعية ووادي الدواسر.وخفيفة إلى متوسطة على السليل ووادي الدواسر.وأشارت إلى أن مناطق جازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على جازان ونجران والمنطقة الشرقية.