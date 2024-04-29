شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| مطار الملك خالد يؤكد سلامة جميع ركاب طائرة الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

الاطمئنان على الركاب

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الدمام - شريف احمد - أكد مطار الملك خالد الدولي سلامة جميع ركاب الطائرة القادمة من الدوحة، بعد انحرافها عن المدرج الرئيسي، وتوقفها في الممر الأرضي المجاور.وفي بيان عبر حسابه على منصة إكس، أوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الأحد 19 شوال 1445 هـ، الموافق 28 أبريل 2024م، الساعه 19:34، وفي أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة، انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مرورًا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما.وأضاف البيان: بعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة، أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها، ونزل الركاب بسلام، وجرى الاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.وتوضح إدارة مطار الملك خالد الدولي للجميع بأنه -ولله الحمد- لا يوجد اي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.