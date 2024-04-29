شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لسداد حجوزات حجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنتهي، اليوم الإثنين، المهلة التي حددتها وزارة الحج والعمرة لسداد الدفعة الثالثة والأخيرة من الرسوم المالية لحجوزات باقات حجاج الداخل الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام من المواطنين والمقيمين الذين حجزوا مقاعد لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل خلال الموسم.

وأكدت الوزارة على ضرورة سداد الدفعة الثالثة البالغة 40% من القيمة الإجمالية للباقة، لإتمام عملية الحجز وضمان تأكيد المقاعد.

وحذرت الوزارة من إلغاء الحجز في حال عدم سداد الدفعة المستحقة في الوقت المحدد، مع تطبيق سياسة إلغاء واضحة تشمل خصم رسوم الخدمات الإلكترونية في حال رفض التصريح من وزارة الداخلية، وفرض غرامات تصل إلى 100% من قيمة العقد في حال إلغاء الحجز بعد طباعة التصريح.

يشار إلى أن التسجيل وحجز باقات الحج لا يزال مفتوحاً حتى السابع من ذي الحجة، في حال توفر مقاعد شاغرة لدى الشركات والمؤسسات المعتمدة.