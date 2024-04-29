رصد 54 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر مارس

وأوضحت المؤسسة أنه خلال الشهر ذاته نفَّذت الفرق الإشرافية (18) زيارة لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات. وأضافت أنه بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي فقد مُنحت خلال مارس الماضي (27) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما تمّ إصدار ( 29 ) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.
وأشارت المؤسسة إلى أنها خلال الشهر ذاته نفذّت (7433) اختبارًا شاملًا وتأهيليًا لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.
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