شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ "اليوم": أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

عقيل العقيل

طقس المنطقة الشرقية

الدمام - شريف احمد - ‏تشهد أجواء المملكة استمرار التقلبات الجوية بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة والمصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلو مترًا في الساعة مثيرة للأتربة والغبار يصحبها جريان للسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.وتشهد مناطق جازان ونجران و عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك وحائل والقصيم الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الأربعاء القادم خلال فترات زمنية متفاوتة.‏ وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم": تستمر حالة هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة كإحدى الحالات المتتابعة في شهر أبريل الذي يعتبر أعلى تسجيلا لهطول الأمطار تاريخيًا في هذا الشهر، ولا تزال فرصة هطول الأمطار الغزيرة على معظم مناطق المملكة قائمة خاصة، غدًا الثلاثاء، حتى يوم الخميس على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.وأضاف العقيل "متوقع أن تشهد المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء والأربعاء حسب تقرير المركز الوطني أمطار غزيرة على حفر الباطن والخفجي وقرية العليا والنعيرية وأيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأحساء والعديد والجبيل والدمام وراس تنورة وبقيق والخبر، وتزداد الفرص لهطول الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء والأربعاء على الجبيل والدمام وراس تنورة والقطيف والخبر وبقيق، وتشهد منطقة الرياض تشمل العاصمة ومعظم محافظات المنطقة أمطار من متوسطة إلى غزيرة يوم الثلاثاء والأربعاء".وأشار "العقيل" إلى أن شهر مايو المقبل يعتبر من أشهر الربيع ولكن يتسمم ملامح طقس الصيف بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تتجاوز الـ 50 درجة مئوية، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 51 درجة مئوية في الظهران يوم 29 مايو 2009.