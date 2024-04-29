شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: لا أضرار من إعصار أبها القمعي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه لا توجد أضرار من إعصار أبها القمعي.

وقال حسين القحطاني، خلال تصريحات عبر قناة “العربية”: “لا أضرار من إعصار أبها القمعي.. وندرس أسباب الأعاصير القمعية وتساقط البرَد بكميات غير اعتيادية في السعودية”.

وشهدت مدينة أبها ظاهرة جوية نادرة حيث ضرب الإعصار القمعي متوسط السرعة، المدخل الشمالي للمدينة، وتستمر الظاهرة اليوم الاثنين.