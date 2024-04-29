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متحدث الأرصاد: لا أضرار من إعصار أبها القمعي.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه لا توجد أضرار من إعصار أبها القمعي.

وقال حسين القحطاني، خلال تصريحات عبر قناة “العربية”: “لا أضرار من إعصار أبها القمعي.. وندرس أسباب الأعاصير القمعية وتساقط البرَد بكميات غير اعتيادية في ”.

وشهدت مدينة أبها ظاهرة جوية نادرة حيث ضرب الإعصار القمعي متوسط السرعة، المدخل الشمالي للمدينة، وتستمر الظاهرة اليوم الاثنين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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