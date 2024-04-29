شكرا لمتابعة خبر عن زاوية قريبة للإعصار القمعي الذي ضرب أبها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع تم التقاطه من قرب الإعصار القمعي الذي ضرب شمال أبها أمس الأحد في مشهد مهيب انتشر على نطاق واسع

‎وضربت مدينة أبها في منطقة عسير، عاصفة غبارية حيث أظهر المقطع إعصاراً قمعياً مهيباً، إذ بدت السماء سوداء من كثرة الغبار، مع اشتداد الريح بقوة، وحجبت الشمس تمامًا.

‎وكان المركز الوطني للأرصاد قد رفع حالة الإنذار في عدد من المدن، منها مكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والطائف إلى الإنذار الأحمر.

‎فيما توقع مركز الأرصاد استمرار حالة اضطراب الجو، إذ لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.