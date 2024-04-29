شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس على عدد من مناطق المملكة، منبها من أمطار غزيرة على العلا بالمدينة المنورة وتيماء بتبوك.وأشار إلى أن الحالة يصاحبها صواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.كما نبه من أتربة مثارة وعواصف ترابية، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، بالرياض، وشرورة في نجران.

وشملت أيضا بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ونجران، ويدمة، مشيرا إلى أن الحالات تستمر حتى الـ 11 من مساء اليوم.