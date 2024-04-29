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شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وبرامج.. تفاصيل فعاليات "أسبوع البيئة" بالليث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نوُّه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بالدّعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع البيئة من القيادة الرّشيدة - أيّدها الله -، وحرصها على الحفاظ على بيئة المملكة وحمايتها وتنميتها والتي تأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال تدشّينه اليوم فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "تعرف بيئتك؟" والتي يُنضمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث.
وستنطلق الفعاليات بتشجير عددٍ من المواقع داخل المحافظة، وحملات لجمع البذور وتوزيع الشتلات بالاضافة إلى مُبادرات تشجير المدارس وذلك بمشاركة عددٍ من المتطوعين والطلاب.
وأعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن فعاليات أسبوع البيئة، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
جاء ذلك خلال تدشّينه اليوم فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "تعرف بيئتك؟" والتي يُنضمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث.
فعاليات أسبوع البيئة في الليثواستعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب بمناسبة أسبوع البيئة.
وستنطلق الفعاليات بتشجير عددٍ من المواقع داخل المحافظة، وحملات لجمع البذور وتوزيع الشتلات بالاضافة إلى مُبادرات تشجير المدارس وذلك بمشاركة عددٍ من المتطوعين والطلاب.
الحفاظ على البيئةوأكدَّ محافظ الليث أهمية تفعيل دور مختلف الجهات في الحفاظ على البيئة، ورفع مسؤولية الأفراد تجاهها، والحفاظ على التّوازن البيئي للإسهام في حمايتها، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة.
وأعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن فعاليات أسبوع البيئة، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.