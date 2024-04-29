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شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 ورش عمل.. خبراء دوليون يثرون منتدى المياه السعودي الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم أعمال منتدى المياه السعودي في نسخته الثالثة، الذي يقام برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في العاصمة الرياض خلال الفترة (29 أبريل - 1 مايو 2024م)، تحت شعار "استدامة المياه مسؤوليتنا جميعا"، بـ 10 ورش عمل علمية متخصصة؛ تناولت استشراف مستقبل قطاع المياه في المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وجاءت أولى ورش العمل هذه- والتي قدمتها عدد من الجهات المشاركة في المنتدى، حيث قدم الباحث بهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية الدكتور مايكل فينين، ورشة بعنوان (استخدام نموذج مودفلو "MODFLOW" لنمذجة المياه الجوفية).
فيما قدمت شركة أرامكو السعودية ورشتي عمل، الأولى بعنوان (خارطة طريق للحفاظ على المياه)، قدمها المهندس تركي الفوزان، والمهندس محمد العجاجي، فيما العالم البيئي بأرامكو ديفيد كارو الورشة الثانية بعنوان (خطط سلامة المياه).
وقدمت المؤسسة العامة للري ورشة عمل حول الأساليب المبتكرة لتعزيز كفاءة الري والاستدامة الزراعية، قدمها المهندسان، محمد السمحان، وعوض العنزي
عقب ذلك.
بينما قدمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ورشة عمل عن أهمية الابتكار وتحديات الاستثمار في التقنيات الناشئة، قدمها مدير إدارة الابتكار الدكتور فيصل العصيمي، والبروفيسور توني كونواي مدير "كونواي للاستشارات المياه"، المملكة المتحدة.
فيما شاركت المنظمات التابعة للأمم المتحدة في تقديم ورشة عمل حول" دور المنظمات الإنمائية في تنمية قطاع المياه"، شارك في تقديمها كل من، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور مارغريت ويليامز، وكبير المستشارين بالبرنامج دي ماري ماثيور، ومستشار إدارة جودة المياه ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة المهندس ثروة قطيش، ومستشار إدارة مياه الري بـ (الفاو) الدكتورة إيمان سليمان، ودان مارتن من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ونائب رئيس برنامج الأمم المتحدة للمياه بروس غوردن، والمهندس أحمد أبو السعود من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
فيما استعرض رئيس جمعية البنية التحتية والتقنيات الأحفورية- تركيا، ياسين تورون، من " AKATED TSITT "؛ إدارة المياه غير المفوترة.
وكانت أعمال منتدى المياه السعودي قد انطلقت في الرياض، يوم أمس الاثنين 28ابريل2024م، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي بحضور نخبة من قادة وخبراء قطاعات المياه؛ لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات المستقبلية للمياه وطرق استدامتها، إذ تعد استدامة الموارد المائية من أبرز وأهم القضايا التي يتم بحثها ومناقشتها على الأصعدة كافة.
وجاءت أولى ورش العمل هذه- والتي قدمتها عدد من الجهات المشاركة في المنتدى، حيث قدم الباحث بهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية الدكتور مايكل فينين، ورشة بعنوان (استخدام نموذج مودفلو "MODFLOW" لنمذجة المياه الجوفية).
فيما قدمت شركة أرامكو السعودية ورشتي عمل، الأولى بعنوان (خارطة طريق للحفاظ على المياه)، قدمها المهندس تركي الفوزان، والمهندس محمد العجاجي، فيما العالم البيئي بأرامكو ديفيد كارو الورشة الثانية بعنوان (خطط سلامة المياه).
المؤسسة العامة للريبدورها، قدمت شركة المياه الوطنية ورشة عمل، شارك فيها المهندسون، خميس الزهراني، رائد الراشد، وبدر الفردان؛ لمناقشة المشاريع المستقبلية والفرص الاستثمارية في الشركة، وتم خلالها استعراض محفظة المشاريع الرأسمالية المستقبلية، وعقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM)، وتوطين الصناعات.
وقدمت المؤسسة العامة للري ورشة عمل حول الأساليب المبتكرة لتعزيز كفاءة الري والاستدامة الزراعية، قدمها المهندسان، محمد السمحان، وعوض العنزي
عقب ذلك.
بينما قدمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ورشة عمل عن أهمية الابتكار وتحديات الاستثمار في التقنيات الناشئة، قدمها مدير إدارة الابتكار الدكتور فيصل العصيمي، والبروفيسور توني كونواي مدير "كونواي للاستشارات المياه"، المملكة المتحدة.
منظمات الأمم المتحدةوقدمت الشركة السعودية لشراكات المياه ورشة عمل ناقشت خلالها الخدمات والمشاريع المستقبلية للشركة، قدمها كل من المهندس مهند اللحيان، والمهندس محمد اليوسف، والمدير التنفيذي للمحتوى المحلي بالشركة نادر العتيبي.
فيما شاركت المنظمات التابعة للأمم المتحدة في تقديم ورشة عمل حول" دور المنظمات الإنمائية في تنمية قطاع المياه"، شارك في تقديمها كل من، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور مارغريت ويليامز، وكبير المستشارين بالبرنامج دي ماري ماثيور، ومستشار إدارة جودة المياه ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة المهندس ثروة قطيش، ومستشار إدارة مياه الري بـ (الفاو) الدكتورة إيمان سليمان، ودان مارتن من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ونائب رئيس برنامج الأمم المتحدة للمياه بروس غوردن، والمهندس أحمد أبو السعود من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
منتدى المياه السعوديواستعرضت ورشة العمل التي قدمتها "K WATER"، التقنيات الرقمية لإدارة المياه، قدمها كل مديرها التنفيذي – مجلس المياه الآسيوي – كوريا الجنوبية، جايجين هان، ومدير أول الشركة يونغهيبو بارك.
فيما استعرض رئيس جمعية البنية التحتية والتقنيات الأحفورية- تركيا، ياسين تورون، من " AKATED TSITT "؛ إدارة المياه غير المفوترة.
وكانت أعمال منتدى المياه السعودي قد انطلقت في الرياض، يوم أمس الاثنين 28ابريل2024م، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي بحضور نخبة من قادة وخبراء قطاعات المياه؛ لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات المستقبلية للمياه وطرق استدامتها، إذ تعد استدامة الموارد المائية من أبرز وأهم القضايا التي يتم بحثها ومناقشتها على الأصعدة كافة.