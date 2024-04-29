شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الطقس.. تحويل الدراسة عن بعد في "وادي الدواسر" غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم وادي الدواسر، اليوم الإثنين، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء.
وكتب حساب الإدارة بمصنة "إكس": بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ولاستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لتعليم وادي الدواسر. ولإستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لـ This is a Twitter Status . This is a Twitter Status— إدارة تعليم وادي الدواسر (@MOE_WDI)
وشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - مرات - شقراء - الغاط - الزلفي - المجمعة - ثادق - القويعية - وادي الدواسر - المزاحمية - ضرماء - الدرعية - الحريق - حوطة بني تميم - الخرج - الأفلاج - حريملاء).
وكتب حساب الإدارة بمصنة "إكس": بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ولاستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لتعليم وادي الدواسر. ولإستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لـ This is a Twitter Status . This is a Twitter Status— إدارة تعليم وادي الدواسر (@MOE_WDI)
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد— إدارة تعليم وادي الدواسر (@MOE_WDI) April 29, 2024
ولإستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لـ #تعليم_وادي_الدواسر . pic.twitter.com/Nn7l8JQwgL
طقس الرياضأشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.
وشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - مرات - شقراء - الغاط - الزلفي - المجمعة - ثادق - القويعية - وادي الدواسر - المزاحمية - ضرماء - الدرعية - الحريق - حوطة بني تميم - الخرج - الأفلاج - حريملاء).