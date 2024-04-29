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لسوء الطقس.. تحويل الدراسة عن بعد في "وادي الدواسر" غدًا

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم وادي الدواسر، اليوم الإثنين، تحويل الدراسة عن بعد عبر ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء.
وكتب حساب الإدارة بمصنة "إكس": بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ولاستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لتعليم وادي الدواسر. ولإستمرار الحالة الجوية وحرصاً على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ليوم غدٍ الثلاثاء ٢١ / ١٠ /١٤٤٥هـ في جميع المدارس التابعة لـ This is a Twitter Status . This is a Twitter Status— إدارة تعليم وادي الدواسر (@MOE_WDI)

طقس الرياض

أشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.
وشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - مرات - شقراء - الغاط - الزلفي - المجمعة - ثادق - القويعية - وادي الدواسر - المزاحمية - ضرماء - الدرعية - الحريق - حوطة بني تميم - الخرج - الأفلاج - حريملاء).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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