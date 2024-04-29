شكرا لقرائتكم خبر إنشاء مقر مؤسسة غيتس الإقليمي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» اتفاقية إطارية مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، تهدف إلى دعم وتعزيز مشاركة الشباب في القطاع غير الربحي في المملكة، وإطلاق برامج عالمية مشتركة في مجالات عمل المؤسستين، وذلك على هامش عقد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة بالرياض. وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة مسك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر البدر، ومن جانب مؤسسة بيل وملنيدا غيتس العضو المنتدب لأوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا، جو سيريل. وبموجب الاتفاقية التي وُقّعت بين المؤسستين، ستُنشئ مؤسسة بيل وميليندا غيتس أول مقر إقليمي لها في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك» بالرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء مقر مؤسسة غيتس الإقليمي في مدينة

محمد بن سلمان غير الربحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.