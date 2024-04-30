شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام