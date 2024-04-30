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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات.
بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
ومن الجانب الباكستاني وزير المالية محمد أورنجزيب، ووزير الإعلام والإذاعة عطا الله ترار، ووزير البترول مصدق مسعود مالك، ووزير التجارة جام كمال خان، ووزير الطاقة سردار عويس.
ومساعد رئيس الوزراء الخاص طارق فاطيمي، وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات.
بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
قائمة الحضورحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، والمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي.
ومن الجانب الباكستاني وزير المالية محمد أورنجزيب، ووزير الإعلام والإذاعة عطا الله ترار، ووزير البترول مصدق مسعود مالك، ووزير التجارة جام كمال خان، ووزير الطاقة سردار عويس.
ومساعد رئيس الوزراء الخاص طارق فاطيمي، وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.