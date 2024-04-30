شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 73 طن من الخضروات ضمن حملة لتحسين المشهد الحضري بالشرفية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة حملة موسعة بنطاق بلدية الشرفية الفرعية وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، حيث جرى مصادرة 73 طن من الخضروات والفواكه ومعالجة مشوهات المظهر العام بإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي والنظافة بشكلٍ عام.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية الفرعية م. سعد محمد القحطاني، أن الحملات الميدانية خلال الفترة الماضية تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة في إزالة المشوهات البصرية وتحسين المظهر العام للمدينة داخل الأحياء السكنية، حيث أسفرت الجولات الرقابية عن مصادرة 73 طن من الخضروات و850 من "أكياس" الأرز بعد رصد وإزالة 89 بسطة عشوائية بالنطاق.



وفي ذات السياق أشار م. القحطاني إلى جهود البلدية في أعمال تحسين المظهر العام وذلك بتنفيذ أعمال إزالة وطمس 432 من المشوهات البصرية من اللوحات الإعلانية والملصقات المخالفة، فيما جرى إزالة دمارات من أراضي داخل الأحياء.

وبين م. القحطاني أن هذه الحملة ضمن جهود امانة جدة المستمرة في إزالة كافة المشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار