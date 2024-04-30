أمير تبوك: المملكة أصبحت محط أنظار العالم بفضل رؤية 2030

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، بحضور نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك بالقصر الحكومي بتبوك.

ونوَّه الأمير في بداية الاستقبال بمضامين الكلمة الضافية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -خلال مشاركة سموه في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض وماحملته الكلمة من تأكيد على الدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 والتنوع المتسارع للاقتصاد السعودي من خلال الإنجاز الأخير الذي حققتها المملكة، ولأول مرة ، حيث مثَّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023.

وأشار إلى أن المملكة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله - أصبحت محط أنظار العالم بفضل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 والمكانة الاقتصادية والسياسية بين دول العالم. وتناول أمير تبوك في حديثه للمواطنين، النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشروعات رؤية المملكة ( نيوم ، والبحر الأحمر ،وأمالا)، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .