شاهد.. صاعقة رعدية تضرب "برج اتصال" لجهة حكومية بالمهد

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محمد بن مسعود - الدمام - التقطت عدسة أحد هواة التصوير في مهد الذهب، مشهداً مرعباً لصاعقة تشق عنان السماء على المحافظة أثناء هطول الأمطار يوم أمس.

ووفقاً للمعلومات، فإن الصاعقة نزلت على هامة برج اتصال لأحد المرافق الحكومية، وقد أدت لإعطابه وتعطيل الكهرباء عن المبنى، فيما لم تسجل أي إصابات أو أذى بين العاملين فيه.

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