ولي العهد يؤكد رفض المملكة القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، التأكيد على وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم، ورفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وبحث ولي العهد خلال استقباله، في الرياض أمس الأول، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا ولي العهد بذل المملكة كافة الجهود بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف السديري.

ومن الجانب الفلسطيني، رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا وعدد من كبار المسؤولين.

تطورات قطاع غزة

كما استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس الأول، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

ومن الجانب الأمريكي المستشار في وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليه، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، وعدد من كبار المسؤولين.

التصعيد العسكري

من جهة أخرى استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس الأول، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية، خاصة التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا، والجهود الدولية المبذولة بشأنه.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

ومن الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السيد أحمد، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون، وعدد من كبار المسؤولين.

التعاون الثنائي مع باكستان

كما استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس الأول، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.

ومن الجانب الباكستاني وزير المالية محمد أورنجزيب، ووزير الإعلام والإذاعة عطا الله ترار، ووزير البترول مصدق مسعود، ووزير التجارة جام كمال، ووزير الطاقة سردار عويس، ومساعد رئيس الوزراء الخاص طارق فاطيمي وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.

العلاقات السعودية الماليزية

فيما استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس الأول، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الماليزية، وبحث آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويره، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد السليم.

ومن الجانب الماليزي وزير الخارجية حاجي حسن، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة زافرول بن تنغكو عبدالعزيز، ونائب الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد روزيان، وسفير ماليزيا لدى المملكة وان الزيدي، وعدد من كبار المسؤولين.