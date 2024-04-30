شكرا لقرائتكم خبر تحول اقتصادي تاريخي يرسخ المملكة كوجهة عالمية للاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال الجلسة التي عقدها أمس، في الرياض، بمضامين الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في إطار دورها وسعيها الدائم لدعم العمل المشترك، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل ما تشهده من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق؛ رسخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية للاستثمار.

وتناول المجلس مساعي المملكة لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء ثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مجددا التأكيد على التزام المملكة الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة، وحرصها على مواصلة العمل مع البنك لتحقيق أهدافه في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.

ونظر المجلس إثر ذلك، إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا حرص المملكة على نشر الأمن والسلم الدوليين، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم.

واستعرض المجلس، جملة من التقارير في الشأن المحلي، مشيدا بالتقدم المحرز في مبادرات ومؤشرات (رؤية المملكة 2030)، وما حققته من مستهدفات في عامها (الثامن) على مختلف الصعد، بما فيها رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.

وبين أن مجلس الوزراء، نوه بما اشتمل عليه منتدى العمرة والزيارة الذي عقد بالمدينة المنورة؛ من إطلاق مبادرات مستقبلية، ومشروعات تطويرية، ستسهم في الوصول برحلة ضيوف الرحمن إلى آفاق جديدة تعزز ما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

قرارات وموافقات:

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والبحرين، في مجال الطاقة.

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة ونيجيريا، للتعاون في قطاعي النفط والغاز.

مذكرة تفاهم بين المملكة واليابان، بشأن تأسيس حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية.

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا في كينيا.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم في الكونغو، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والترفيه في كوت ديفوار.

تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ونظيرتها في سنغافورة.

مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة ودائرة الجمارك الكورية، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة المركزية للمراقبة في الهند، في مجال منع الفساد ومكافحته.

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في البرتغال، في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل.

اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة وجهاز الاستخبارات العامة في باكستان، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة ووزارة التجارة في الصين.

مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس.

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وذلك بإضافة عضو من هيئة تطوير محافظة جدة في مجلس إدارة الشركة.

تعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الضراب عضوا ممثلا لاتحاد الغرف التجارية السعودية من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لعامين ماليين سابقين.

ترقيات: