شكرا لقرائتكم خبر تهيئة طلاب كاوست لحل مشاكل العالم الفعلية بالنماذج الرياضية والحاسوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطبق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» النمذجة والمحاكاة في العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبيئية، وعلوم المواد، والتنقيب وإدارة مكامن النفط؛ ضمن التحليلات الرياضية؛ بقسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية، إضافة لمجالات علوم الحاسب الآلي ومعالجة البيانات الكبيرة، بما في ذلك المعلومات البيولوجية، والإحصاء، والحوسبة المرئية والفائقة.

وتتخذ «كاوست» من خلال برنامج الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية «AMCS» سبيلا لتدريب الطلاب على بناء وحل النماذج الرياضية والحاسوبية المتعلقة بمشاكل العالم الفعلية؛ حيث يوفر هذا البرنامج فرصة الحصول على درجتين علميتين في درجة الماجستير «من خلال إعداد رسالة بحثية، أو بدون إعداد رسالة بحثية»، ودرجة دكتوراه؛ فيما يرفد برنامج علوم الحاسب الآلي الجامعة بالتدريب على إنشاء النماذج الحاسوبية وتطبيق الأساليب الحاسوبية المختلفة في العديد من المجالات.

كما تلعب الهندسة الكهربائية والحاسوبية «ECE» دورا هاما في مجالات الهندسة والفيزياء التطبيقية والعلوم الحسابية، حيث يعود جزء كبير من التقدم الحالي في التكنولوجيا إلى الأبحاث الرائدة التي تمت في مجال الهندسة الكهربائية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، يلتزم برنامج الهندسة الكهربائية بهذا التقليد.

مجالات الأبحاث: