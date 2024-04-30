تهيئة طلاب كاوست لحل مشاكل العالم الفعلية بالنماذج الرياضية والحاسوبية

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وتتخذ «كاوست» من خلال برنامج الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية «AMCS» سبيلا لتدريب الطلاب على بناء وحل النماذج الرياضية والحاسوبية المتعلقة بمشاكل العالم الفعلية؛ حيث يوفر هذا البرنامج فرصة الحصول على درجتين علميتين في درجة الماجستير «من خلال إعداد رسالة بحثية، أو بدون إعداد رسالة بحثية»، ودرجة دكتوراه؛ فيما يرفد برنامج علوم الحاسب الآلي الجامعة بالتدريب على إنشاء النماذج الحاسوبية وتطبيق الأساليب الحاسوبية المختلفة في العديد من المجالات.
كما تلعب الهندسة الكهربائية والحاسوبية «ECE» دورا هاما في مجالات الهندسة والفيزياء التطبيقية والعلوم الحسابية، حيث يعود جزء كبير من التقدم الحالي في التكنولوجيا إلى الأبحاث الرائدة التي تمت في مجال الهندسة الكهربائية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، يلتزم برنامج الهندسة الكهربائية بهذا التقليد.
مجالات الأبحاث:
- العلوم والهندسة الحاسوبية.
- الهندسة الكهربائية والحسابية »CEMSE«
- تطوير شبكات الاتصال.
- دوائر »CMOS« المتكاملة.
- الأجهزة الالكترونية والبصرية «الضوئية».
- النظم الكهربائية والميكانيكية الدقيقة »MEMS«
- أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار والقياس.
- أجهزة الكشف والمواد الوظيفية والنانوية.
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