شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأحوال الجوية.. تحويل الدراسة عن بعد في جامعة المجمعة والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة المجمعة تحويل الدراسة عن بُعد غدًا الأربعاء.وجاء في بيان لجامعة عبر حسابها على تطبيق إكس: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد تقرر تحويل الدراسة في جامعة المجمعة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024م، عن بُعد في كل كليات الجامعة".وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وشملت الإنذارات مكة المكرمة، والحدود الشمالية، والرياض، والشرقية، والباحة، والمدينة المنورة.