رابطة العالم الإسلامي تؤيد "بيان الرياض" بشأن غزة

اجتماع القمة العربية الإسلامية الاستثنائية يؤكد دعمه لجهود حل القضية الفلسطينية والجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في #غزة



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