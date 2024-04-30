شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة عبر "مدرستي".. تحويل الدراسة عن بُعد في عدة محافظات والان نبدء بالتفاصيل



وقررت إدارة تعليم الرس تحويل الدراسة عن بُعد غدًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن ذلك حرصاً على سلامة الجميع؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي وفي نفس السياق، أعلنت إدارة تعليم البكيرية تحويل الدراسة عن بُعد غدٍ الأربعاء، بناءً على التقارير الواردة من مركز الأرصاد.

وأكدت أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم البكيرية.

بينما أكدت إدارة تعليم الزلفي أيضًا تحويل الدراسة عن بُعد بسبب سوء الطقس، لتستمر عبر منصة مدرستي. تحذيرات الأرصاد ولنفس السبب، أعلنت إدارة تعليم عنيزة تحويل الدراسة عن بُعد غدًا، بناءً على التحذيرات الواردة من الأرصاد.

وأكدت عبر حسابها بمنصة "إكس" أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع؛ على أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم عنيزة.

وفي القصيم، قررت إدارة التعليم تحويل الدراسة عن بُعد الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، على أن تستمر عبر "مدرستي"، وهو نفس الأمر الذي أعلنته إدارة تعليم الغاط. الدراسة عن بعد كما أكدت إدارة تعليم عفيف تحويل الدراسة عن بُعد، بناءً على التقارير الواردة من مركز الأرصاد، موضحة استمرارها عبر منصة "مدرستي".

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة تعليم القويعية تحويل الدراسة عن بعد الأربعاء، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة للإدارة.

فيما أوضحت إدارة تعليم وادي الدواسر أيضًا تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي. الدمام - شريف احمد - أعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق المملكة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، وتحويلها عن بعد عبر منصة "مدرستي".وقررت إدارة تعليم الرس تحويل الدراسة عن بُعد غدًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.وأوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن ذلك حرصاً على سلامة الجميع؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الرس ومكتب التعليم في ضرية.وفي نفس السياق، أعلنت إدارة تعليم البكيرية تحويل الدراسة عن بُعد غدٍ الأربعاء، بناءً على التقارير الواردة من مركز الأرصاد.وأكدت أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم البكيرية.بينما أكدت إدارة تعليم الزلفي أيضًا تحويل الدراسة عن بُعد بسبب سوء الطقس، لتستمر عبر منصة مدرستي.ولنفس السبب، أعلنت إدارة تعليم عنيزة تحويل الدراسة عن بُعد غدًا، بناءً على التحذيرات الواردة من الأرصاد.وأكدت عبر حسابها بمنصة "إكس" أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع؛ على أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم عنيزة.وفي القصيم، قررت إدارة التعليم تحويل الدراسة عن بُعد الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، على أن تستمر عبر "مدرستي"، وهو نفس الأمر الذي أعلنته إدارة تعليم الغاط.كما أكدت إدارة تعليم عفيف تحويل الدراسة عن بُعد، بناءً على التقارير الواردة من مركز الأرصاد، موضحة استمرارها عبر منصة "مدرستي".من ناحية أخرى، أعلنت إدارة تعليم القويعية تحويل الدراسة عن بعد الأربعاء، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة للإدارة.فيما أوضحت إدارة تعليم وادي الدواسر أيضًا تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي.