شكرا لقرائتكم خبر عن حالة جوية غير مستقرة تسيطر على دول الخليج حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتأثر دول الخليج بحالة جوية غير مستقرة، تشمل: السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان.
ويوضح خبراء الأرصاد تأثر البلاد بسحب ركامية محملة بأمطار غزيرة متفاوتة الشدة، وتكون مصحوبة بزخات البرد والسيول وارتفاع كميات المياه في الطرقات. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويتوقع المختصون أن تبلغ الحالة ذروتها خلال ساعات النهار بيوم الخميس 2 مايو.
ويوضح خبراء الأرصاد تأثر البلاد بسحب ركامية محملة بأمطار غزيرة متفاوتة الشدة، وتكون مصحوبة بزخات البرد والسيول وارتفاع كميات المياه في الطرقات. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
من بينها استخدام إشارة التنبيه حال انعدام الرؤية.. نصائح هامة من "#المرور_السعودي" لقائدي المركبات عند هطول #الأمطار— صحيفة اليوم (@alyaum) May 1, 2024
للمزيد | https://t.co/syn71T4iko#حالة_الطقس | #طقس_السعودية | #القيادة | #اليوم pic.twitter.com/Hlf58UvOBX
ويتوقع المختصون أن تبلغ الحالة ذروتها خلال ساعات النهار بيوم الخميس 2 مايو.