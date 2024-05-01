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"الأرصاد": أمطار على تبوك والخرج

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، من أمطار خفيفة على تبوك، وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.‏
كما هطلت اليوم أمطار على محافظة الخرج، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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