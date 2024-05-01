شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار على تبوك والخرج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، من أمطار خفيفة على تبوك، وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.‏

كما هطلت اليوم أمطار على محافظة الخرج، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

