شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. ضبط مخالفاً لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيماً مخالفاً لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.