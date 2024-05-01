شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين السلامة ومخطط لآلية العمل.. 7 شروط لإصدار تصاريح الطرق‎ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلعت ”اليوم“ على لائحة تصاريح الطرق التي طرحتها الهيئة العامة للطرق بهدف توضيح المتطلبات والإجراءات المتبعة للحصول على التصاريح اللازمة للقيام بأي أعمال على الطرق التي تقع تحت إشراف الهيئة. الحصول على التصريح وحددت اللائحة 7 اشتراطات ​للحصول على التصريح، تتمثل في سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له، وموافقة من الجهة المالكة للمشروع المنفذ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال التي ستنفذ.

وتتضمن الشروط أيضًا تقديم خطة توضح تأمين السلامة المؤقت لسالكي الطريق أثناء تأدية الأعمال على حرم الطريق، وأخرى توضح تأمين السلامة الدائم في حال تطلب العمل ذلك، وجدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال على حرم الطريق، ومخطط يوضح آلية العمل المطلوب التصريح له بشكل تفصيلي. ​

ووفقا للائحة، تخضع الشركات والمقاولون الحاصلون على التصاريح للرقابة والمتابعة والتقييم من قبل الهيئة العامة للطرق. كما يحق للهيئة أو من تعينه التأكد من التزام الشركة أو المقاول باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة.

وأكدت اللائحة أنه لا يحق للمصرح له التنازل عن التصريح أو أي جزء منه أو رهنه أو بيعه أو تأجيره أو هبة منفعته.