شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ألف مستفيد من قسم الأشعة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أحدث إحصائية بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلا بقسم الأشعة عن تقديم خدماته لأكثر من ٢٣١٨٨ ألف مستفيد خلال الثلث الأول من عام ٢٠٢٤م.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الأشعة تنوعت مابين ٢٦١ أشعة تنظير فلوري و١٣٤٦٣ أشعة سينينة عامة و٦٢٠ رنين مغناطيسي و٦٥٦ أشعة مقطعية بالإضافة إلى ٨١٨٤ فحص موجات فوق الصوتية.

وأضاف، أن قسم الأشعة يقدم خدماته بجودة عالية وفعالة وذلك للوصول الى التشخيص المناسب، إذ يتم إجراء أكثر من 100 فحص بالموجات فوق الصوتية يومياً، بالإضافة إلى الفحوصات الأخرى المتنوعة والتي تساهم في تشخيص أسباب تأخر الحمل من خلال الموجات فوق الصوتية وأشعة التنظير الفلوري بالصبغة للرحم وقنوات فالوب. فحوصات الحمل وبين التجمع الصحي، سعي القسم إلى تحقيق أهدافه عبر مسار الولادة الآمنة من خلال عمل فحوصات الحمل بالموجات فوق الصوتية لقياس نمو الجنين وكذلك قياس تدفق الدم عبر الحبل السري.

وأشار إلى أن قسم الأشعة يستقبل حالات الأطفال منذ الولادة وحتى 14 سنة ويعمل القسم على مدار الساعة لتقديم المساعدة في تشخيص الحالات المتنوعة بما فيها الطارئة وفق أعلى المعايير على أيدي مختصين ذو كفاءات عالية مميزة ومؤهلة.

الجدير بالذكر أنه جرى إضافة مواعيد لعمل الرنين المغناطيسي خارج أوقات الدوام الصباحي، وذلك ضمن أهداف التحول الصحي في تسهيل رحلة المستفيدين.