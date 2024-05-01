4 مناطق ومحافظات الأقل زراعة للزهور والأشجار

سجلت 4 مناطق ممثلة في: حفر الباطن، والأحساء، ونجران، والباحة أقل مناطق ومحافظات المملكة زراعة للأشجار والزهور خلال العام الماضي، في وقت بلغ إجمالي زراعة الأشجار والزهور 129.157.941 شجرة وزهرة، وتصدرت المنطقة الشرقية زراعة الأشجار، والقصيم الأكثر زراعة للزهور بـ28% لكل منهما.

80% زهور

كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام الماضي، تفوق زراعة الزهور على زراعة الأشجار، حيث بلغ إجمالي زراعة الزهور 103.280.398 مليون زهرة بـ80%، مقابل زراعة 25.877.543 مليون شجرة بـ20%.

زراعة الأشجار

استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من زراعة الأشجار، حيث بلغ إجمالي الأشجار المزروعة 7.280.062 مليون شجرة بـ28%، وحلت القصيم ثانيًا، بإجمالي 5.518.727 مليون شجرة مزروعة بـ21%، والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 2.347.426 مليون شجرة مزروعة بـ9%، والرياض رابعًا، بزراعة 2.312.093 مليون شجرة بـ8.93%، والحدود الشمالية خامسًا، بزراعة 1.069.083 مليون شجرة بـ4%، وسجلت حفر الباطن أقل المناطق زراعة للأشجار، حيث بلغ إجمالي الأشجار المزروعة 218.885 ألف شجرة بـ0.84%، وحلت الأحساء ثانيًا، بزراعة 225.371 ألف شجرة بـ0.87%، ونجران ثالثًا، بزراعة 234.032 ألف شجرة بـ0.90%، ومكة المكرمة رابعًا بزراعة 378.196 ألف شجرة بـ1.46%، والباحة خامسًا، بزراعة 630.118 ألف شجرة بـ2%.

28% القصيم

سيطرت منطقة القصيم على زراعة الزهور، كأكثر مناطق المملكة زراعة للزهور، حيث بلغ إجمالي زراعة الزهور 29.247.652 مليون زهرة بـ28%، وحلت الشرقية ثانيًا، بزراعة 21.163.056 مليون زهرة بـ20%، وتبوك ثالثًا، بزراعة 15.194.715 مليون زهرة بـ15%، والمدينة المنورة رابعًا، بزراعة 8.381.062 مليون زهرة بـ8%، وحائل خامسًا، بزراعة 7.715.780 مليون زهرة بـ7%.

الأحساء تتذيل

حصدت الأحساء أقل مناطق المملكة زراعة للزهور، حيث بلغ إجمالي زراعة الزهور 59.458 ألف زهرة بـ0.05%، وحلت نجران ثانيًا، بزراعة 265.576 ألف زهرة بـ0.25%، والباحة ثالثًا، بزراعة 1.020.796 مليون زهرة بـ1%، وحفر الباطن رابعًا، بزراعة 1.182.570 مليون زهرة بـ1.14%، وجدة خامسًا، بزراعة 1.325.109 مليون زهرة بـ1.28%.

زهور وأشجار

129 مليون شجرة وزهرة مزروعة

%80 زراعة الزهور

%20 زراعة الأشجار

أكثر المناطق زراعة الأشجار

الشرقية: 28%

القصيم: 21%

المدينة المنورة: 9%

الرياض: 8.93%

الحدود الشمالية: 4%

الأكثر زراعة للزهور

القصيم: 28%

الشرقية: 20%

تبوك: 15%

المدينة المنورة: 8%

حائل: 7%

الأقل زراعة للزهور

الأحساء: 0.05%

نجران: 0.25%

الباحة: 1%

حفر الباطن: 1.14%

جدة: 1.28%