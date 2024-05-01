بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1790) جولة رقابية، والتحقيق مع (268) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) وإيقاف (166) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.



كانت هذه تفاصيل خبر نزاهة توقف 166 شخصا بتهمة الفساد من 7 جهات حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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