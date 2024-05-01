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المملكة تعزي كينيا في ضحايا حادث انهيار سد شمال العاصمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية كينيا جرّاء حادث انهيار سد للمياه شمال العاصمة الكينية، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، وتسبب في وفاة وإصابة العشرات.
وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية كينيا في الحادث الأليم.
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MO Nasa

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