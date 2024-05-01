السعودية | ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس.

وجرى خلال اللقاء استعراض استعدادات المملكة وتجهيزاتها لاستضافة إكسبو 2030.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المكلف المهندس إبراهيم السلطان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.