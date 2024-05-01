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ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في الرياض اليوم ، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس .

وجرى خلال اللقاء استعراض استعدادات المملكة وتجهيزاتها لاستضافة إكسبو 2030 .

كما حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المكلف المهندس إبراهيم السلطان ، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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