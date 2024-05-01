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شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" ترسي مشاريع صيانة وتشغيل 1332 مسجدًا في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال شهر شوال الجاري، عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل (1332) مسجداً وجامعاً في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بقيمة إجمالية بلغت (106.368.412.3) ملايين ريال.
وشملت (1019) في الرياض، و(105) في مكة المكرمة، و(208) في المدينة المنورة، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات التي أعدتها الوزارة.
ويأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ من دعم سخي لبيوت الله والعناية بها.
وشملت (1019) في الرياض، و(105) في مكة المكرمة، و(208) في المدينة المنورة، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات التي أعدتها الوزارة.
العناية بالمساجدوأوضحت الوزارة أنه جارٍ العمل بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على استكمال بقية المراحل لتشمل كافة مساجد وجوامع المملكة.
ويأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ من دعم سخي لبيوت الله والعناية بها.