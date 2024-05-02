شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح شديدة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساء على الحناكية والمدينة المنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
بينما تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 6 مساء، على العلا والعيص وخيبر.
أما الرايس وينبع فتبدأ الظاهرة فيهما الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساء على الحناكية والمدينة المنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #الرايس #ينبع— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 1, 2024
للتفاصيل https://t.co/pQuWz0qz7V #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/1LXCDbLYUe
بينما تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 6 مساء، على العلا والعيص وخيبر.
أما الرايس وينبع فتبدأ الظاهرة فيهما الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء.