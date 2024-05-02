شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزئين الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزئين الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى اعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

