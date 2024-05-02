862 زيارة رقابية بالشمالية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف 862 جولة رقابية خلال شهر أبريل من العام الجاري 2024م على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء في محافظة طريف. وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 89 مخالفة، وطُبقت بحق المخالفين العقوبات البلدية المقررة نظامًا، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.



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