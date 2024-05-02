5 حالات للاختبار عن بعد

شهدت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث، ترحيل موعد الاختبارات التي صادفت تعليق الدراسة الحضورية إلى يوم آخر، والالتزام بأداء جميع الاختبارات حضوريًا وعدم تحويلها عن بعد امتثالًا لتوجيهات وزارة التعليم التي تؤكد على أداء الاختبارات حضوريًا لكل المقررات.

وأكد تربويون وتربويات لـ«دوت الخليج»، استثناء 5 حالات يمكنها تأدية الاختبار عن بعد وتشمل الطالب الموقوف في الإصلاحية، أو المريض من ذوي الظروف الطارئة أو المزمنة التي تمنعه من الحضور، وكذلك الطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية، وتشمل الحالات أيضًا الدارسين المرابطين على الحد، والمنومين بمراكز الأورام. شفهي أو تحريري

أضافوا، أن الأدلة والإجراءات، تنص على الانتقال من التعليم الحضوري إلى الإلكتروني دون أداء أي اختبار، سواءً كان الاختبار شفهي أو تحريري ما لم يكون الطالب ضمن الحالات الفردية الـ 5 التي تتيح له الاختبار عن بعد بما في ذلك الاختبارات النهائية على أن تحدد المدرسة اليوم البديل لأداء الاختبار حضوريًا.

الأسبوع السادس

أوضح التربيون أن دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، والتعليمات الواردة فيه، والمبلغة للمعلمين والمعلمات في المدارس، تمنع تأدية الاختبار عن بعد، إلا في حالات فردية محدودة جدًا، موضحين أن الفترة الزمنية المتاحة لإداء اختبار منتصف الفصل الدراسي، طويلة، تمتد من منتصف الفصل الدراسي (الأسبوع السادس) حتى الأسبوع الأخير في شهر ذي القعدة المقبل، وهي فترة يمكن للطالب الحضور إلى المدرسة في يوم من النصف الآخر من الفصل الدراسي لأداء الاختبار، ورصد الدرجة في نظام «نور».

حالات تأدية الاختبار عن بعد

• الطالب الموقوف في الإصلاحية.

• الطالب المريض من ذوي الظروف الطارئة أو الأمراض المزمنة

• الطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية.

• الدارسون المرابطون على الحد.

• المنومون في مراكز الأورام.