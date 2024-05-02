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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار هيئة الأفلام.. بدء تخفيض أسعار التذاكر في دور السينما والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بناء على طلب الجمهور أعلنت شركة موفي سينما بالمملكة، أمس الأربعاء، عن تخفيض أسعار تذاكرها بعد قرار هيئة الأفلام السعودية بتعديل أسعار التذاكر على أن يبدأ التعديل اعتبارًا من لحظة الإعلان.
يأتي هذا القرار بعد صدور بيان من هيئة الأفلام السعودية بخصوص تخفيض رسوم تشغيل الشاشات، والذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع السينما في المملكة.
تقدم تجربة سينمائية لجمهورها، ومن هذا المنطلق، قررت الشركة تحديث أسعار التذاكر لتكون أكثر تنافسية وميسرة للزوار.
وبعد التعديل تبدأ أسعار التذاكر الجديدة من 34 ريال سعودي للعروض الصباحية، و39 ريال سعودي للعروض المسائية، للتذكرة الستاندرد في جميع الفروع حول المملكة.
يأتي هذا القرار بعد صدور بيان من هيئة الأفلام السعودية بخصوص تخفيض رسوم تشغيل الشاشات، والذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع السينما في المملكة.
تقدم تجربة سينمائية لجمهورها، ومن هذا المنطلق، قررت الشركة تحديث أسعار التذاكر لتكون أكثر تنافسية وميسرة للزوار.
وبعد التعديل تبدأ أسعار التذاكر الجديدة من 34 ريال سعودي للعروض الصباحية، و39 ريال سعودي للعروض المسائية، للتذكرة الستاندرد في جميع الفروع حول المملكة.