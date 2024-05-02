لحوم مكة وخضراوات جدة الأكثر مصادرة

سجلت مصادرات الأغذية انخفاضًا في العام الماضي، مقارنة بعام 2022، إذ بلغ إجمالي مصادرات الأغذية كجم 376.702، مقابل 444.420 في 2022، وفاقت مصادرات اللحوم والأسماك والدواجن، مصادرات أغذية 7 أنواع أخرى، في وقت انخفض إجمالي المصادرات إلى 77.406 لترا، وارتفعت إجمالي المصادرات إلى 31.653 علبة.

مصادرات الأغذية

وفقًا لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مصادرات الأغذية للعام الماضي، تصدرت اللحوم والأسماك والدواجن المصادرات بإجمالي 125.118 ألف كجم بـ33%، وحلت مصادرات الخضروات والفواكه ثانيًا، بإجمالي 83.318 ألف كجم بـ22%، ومصادرات من الأغذية الأخرى ثالثًا، بإجمالي 74.024 ألف كجم بـ20%، ومصادرات الدقيق ومشتقاته رابعًا، بإجمالي 35.154 ألف كجم بـ9%، ومصادرة البيض خامسًا، بإجمالي 26.906 ألف كجم بـ7%، ومصادرة الحلوى والمربى سادسًا، بإجمالي 17.765 ألف كجم بـ5%، ومصادرة البهارات والتوابل سابعًا، بإجمالي 9416 كجم بـ2%، ومصادرة الشاي والبن ثامنًا، بإجمالي 5002 كجم بـ1%، وتصدرت المشروبات والعصائر مصادرات اللتر، حيث بلغ إجمالي المصادرات 36.973 ألف لتر بـ48%، ومصادرة الزيوت والدهون ثانيًا، بإجمالي 21.928 ألف لتر بـ28%، ومصادرة الألبان ومشتقاتها ثالثا، بإجمالي 18.505 ألف لتر بـ24%.

%37 مكة

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مصادرات اللحوم والأسماك والدواجن، حيث بلغ إجمالي المصادرات 46.814 ألف كجم بـ37%، وحلت الرياض ثانيًا، بمصادرة 23.135 ألف كجم بـ18%، وجدة ثالثًا، بمصادرة 12.361 ألف كجم بـ10%، والجوف رابعًا، بمصادرة 4584 كجم بـ4%، والشرقية خامسًا، بمصادرة 4565 كجم بـ3.64%.

وتصدرت منطقة الرياض مصادرات الدقيق، حيث بلغ إجمالي المصادرات 5785 كجم بـ16.45%، وحلت عسير ثانيًا، بمصادرة 5633 كجم بـ16%، وجازان ثالثا، بمصادرة 4604 كجم بـ13%، والقصيم رابعًا، بمصادرة 3546 كجم بـ10%، وجدة خامسًا، بمصادرة 1313 كجم بـ4%.

جدة الأكثر

سيطرت جدة على مصادرات الخضروات والفواكه، بإجمالي 11.886 ألف كجم بـ14%، وحلت عسير ثانيًا، بمصادرة 11.660 كجم بـ13.99%، وجازان ثالثًا، بمصادرة 9701 كجم بـ12%، والطائف رابعًا، بمصادرة 7860 كجم بـ9%، والرياض خامسًا، بمصادرة 7352 كجم بـ8.67%.

مصادرات

376.7 ألف كجم

77 ألف لتر

31.6 ألف علبة

%37 من مصادرات اللحوم في مكة

جدة تتصدر مصادرات الخضروات والفواكه

الأكثر مصادرة للحوم

مكة: 37%

الرياض: 18%

جدة: 10%

الجوف: 4%

الشرقية: 3.64%

الأكثر مصادرة للخضروات والفواكه

جدة: 14%

عسير: 13.99%

جازان: 12%

الطائف: 9%

الرياض: 8.67%

الأكثر مصادرة للدقيق

الرياض: 16.45%

عسير: 16%

جازان: 13%

القصيم: 10%

جدة: 4%