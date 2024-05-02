شكرا لقرائتكم خبر عن صور| شجاعة شاب تنقذ فتاة سقطت من نافذة عمارة محترقة في تاروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقدم شاب من تاروت نموذجاً للشجاعة والإنسانية، عندما أنقذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من الموت المحقق بعد سقوطها من نافذة شقتها في عمارة سكنية، وذلك إثر اندلاع حريق حاصر العمارة.

وفي تفاصيل الواقعة التي يرويها الشاب حيدر إبراهيم الحواج، فقد اندلع حريق في عمارة سكنية مكونة من 3 أدوار في تاروت. وحاصر الدخان الكثيف جميع طوابق العمارة، مما أدى إلى اختناق 4 أشخاص من أسرة تقطن في الدور الثالث.

ولكن بفضل الله تعالى وشجاعة الشاب، تم إنقاذ الفتاة التي كانت تتواجد في النافذة وتصرخ طلباً للنجدة بعد سقوطها من النافدة في الدور الثالث.

تفاصيل الواقعة ويروي الشاب حيدر لـ ”اليوم“ لحظة الإنقاذ قائلاً: ”عندما وصلت إلى العمارة، كانت الفتاة جالسة على حافة النافذة، وقد سقط حذاؤها من قدمها، فاتّضحت لي خطورة الموقف، وفجأة سقطت الفتاة من النافذة وبعد مشاهدة الفتاة أسرتها التي كانت تتواجد معها والمكونة من 4 أفراد تتساقط داخل الشقة جراء اختناقهم بسبب استنشاقهم دخان النيران التي اندلعت في الدور الأول من العمارة السكنية، حينها لجأت واختارت الفتاة النافذة لتصرخ وتنادي أنقذوني.. لحظتها لم أتردد، وتلقيتها بيديّ، والحمد لله لم تصب بأذى، لكنها كانت فاقدة الوعي".

بعد ذلك، تمكن حيدر من إنقاذ بقية أفراد أسرة الفتاة، وهم الأم وابنتان وولد، الذين كانوا قد اختنقوا بسبب الدخان الكثيف. وأشار إلى أنه تم نقل جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى حيدر الذي أصيب ببعض الرضوض وفسخ في الكتف، إلى المستشفى لتلقي العلاج. جهود فرق الدفاع المدني وأشاد الحواج بدور فرق الدفاع المدني التي وصلت إلى موقع الحريق بسرعة وقامت بإخماد النيران، كما قدم الهلال الأحمر خدماته لنقل المصابين إلى المستشفى.

وعبّرت أسرة الفتاة عن شكرها العميق لحيدر على شجاعته وتضحيته بحياته لإنقاذ ابنتهم. كما أثنت على جهود رجال الدفاع المدني والهلال الأحمر في إنقاذ جميع أفراد العمارة.